Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello 2024, è recentemente tornata al centro dell’attenzione dopo aver acquistato un attico di lusso a Lecco. La modella influencer, che aveva già fatto parlare di sé durante il reality, ora vive in una nuova residenza, attirando l’attenzione dei media. La sua decisione di trasferirsi in questa città ha suscitato curiosità tra i follower e i curiosi.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più discusse del Grande Fratello 2024. La modella influencer è tornata alla ribalta di recente per il suo trasferimento a Lecco, dove ha comprato un attico di lusso. In queste ore, la donna ha incantato il suo pubblico in una nuova veste. L'ex gieffina ha condiviso il post di Wilson Italy nel suo profilo Instagram in cui appare come una tennista professionista. La donna è stata fotografata con indosso un completino nero e una racchetta da tennis davanti alla rete di un campo in terra rossa. Nei giorni scorsi, la compagna di Javier Martinez ha partecipato ad un evento in collaborazione con Wilson per provare le nuove racchette.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes incanta in una nuova veste: cosa ha fatto l’ex gieffina

Helena Prestes incanta i fans in una nuova veste cosa ha fatto l’ex gieffina

Notizie correlate

Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

Helena Prestes infiamma la rete: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del pubblico a distanza di ormai tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello 2024 dov'è...

Una raccolta di contenuti

Helena Prestes, decisione a sorpresa sul futuro: stop ai reality, l'ultimo sarà The 50In live su TikTok Helena ha informato i fan del fatto che non parteciperà più a programmi come il Grande Fratello pur amando la tv ... it.blastingnews.com

Helena Prestes, provocazione agli haters: 'Metteteci la faccia, poi vediamo chi ride'In una live che ha fatto di recente, Helena ha invitato chi offende lei e Javier ad avere più coraggio: 'Prendetevi le vostre responsabilità' ... it.blastingnews.com