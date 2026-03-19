Helena Prestes, ex concorrente del Grande Fratello 2024, sta riscuotendo un grande successo. La modella brasiliana, dopo la sua partecipazione al reality, ha visto crescere la propria popolarità e si sta facendo notare nel mondo dello spettacolo. La sua carriera sembra in forte espansione, con nuovi progetti e riconoscimenti che arrivano rapidamente.

Helena Prestes sta vivendo un periodo d'oro. La modella brasiliana ha trovato un grande successo in seguito alla partecipazione al Grande fratello 2024. Nel corso di questi mesi, la donna ha stretto importanti collaborazioni lavorative ed è stata spesso ospite in televisione. In queste ore, la compagna di Javier Martinez è stata annunciata come volto della nuova collezione primaverile di Primadonna, un noto brand di moda italiano. A lanciare la novità sono stati i canali social del marchio che hanno pubblicato un'anticipazione della nuova collezione dove Helena Prestes è presente insieme ad altre modelle. Un nuovo successo per l'ex gieffina, che aveva lavorato per Primadonna anche per la linea invernale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes non si ferma più: nuovo successo per l’ex gieffina

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Helena Prestes sorprende Javier Martinez: cosa ha fatto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più unite dello spettacolo italiano.

Helena Prestes e Javier Martinez a cena con Amanda Lecciso e Luca Calvani

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è una di quelle donne che non hanno bisogno di esagerare per farsi notare: basta uno sguardo, un sorriso appena accennato e tutta la sua luce arriva dritta. Bella, intensa e assolutamente unica. #HelenaPrestes #DonnaMeraviglios - facebook.com facebook