Hashish nascosto in casa giovane arrestato | il giudice dispone l’obbligo di firma

Un giovane di Messina è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si trovava nella sua abitazione con circa 190 grammi di hashish. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il ragazzo. La polizia ha effettuato una perquisizione nella sua casa, trovando la sostanza stupefacente nascosta all’interno. L’indagine è ancora in corso e l’arrestato dovrà comparire di fronte all’autorità giudiziaria.

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