Hashish nascosto in casa giovane arrestato | il giudice dispone l’obbligo di firma
Un giovane di Messina è stato arrestato dalla Polizia di Stato mentre si trovava nella sua abitazione con circa 190 grammi di hashish. Dopo l’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di firma per il ragazzo. La polizia ha effettuato una perquisizione nella sua casa, trovando la sostanza stupefacente nascosta all’interno. L’indagine è ancora in corso e l’arrestato dovrà comparire di fronte all’autorità giudiziaria.
È stato arrestato dalla Polizia di Stato un giovane messinese trovato in possesso di circa 190 grammi di hashish all’interno della propria abitazione. La vicenda è approdata ieri davanti al Tribunale di Messina per il giudizio direttissimo.Il giudice, pur convalidando l’arresto, non ha accolto la.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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