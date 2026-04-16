Aggressione ai carabinieri il giudice dispone l' obbligo di firma

Il giudice Matteo Rametta ha convalidato l’arresto di un ventiseienne della Guinea, fermato lunedì a Agrigento dopo aver aggredito alcuni carabinieri nel centro città. L’uomo non è stato incarcerato, ma è stato disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana presso la polizia giudiziaria. La decisione è arrivata dopo l’udienza di convalida, mentre il procedimento prosegue per chiarire i fatti.

Convalidato l'arresto ma niente carcere. Il giudice Matteo Rametta ha scarcerato il ventiseienne della Guinea fermato lunedì per aver aggredito i carabinieri nel centro di Agrigento, disponendo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana. Il pm Alessandra Scioli.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai CarabinieriI Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 20enne di origini nigeriane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare... Avellino – Viola l’obbligo di firma: 20enne arrestato dai CarabinieriUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Violenta lite in famiglia, poi l'aggressione ai Carabinieri allertati dal figlio: arrestato un uomo; Prima il litigio in strada, poi l'aggressione ai carabinieri: arrestato un 35enne ubriaco in via D'Azeglio; Aggressione di un clochard e controlli straordinari dei Carabinieri: arresti, denunce e sorveglianza aerea per garantire sicurezza durante le festività pasquali; Musica ad alto volume e aggressione ai Carabinieri della compagnia di Carabonia: arrestata una 37enne a Carbonia per resistenza a Pubblico Ufficiale. – CronacaOnline. Musica a tutto volume e poi l’aggressione ai carabinieri: arrestata una donnaUna donna di 37 anni è stata arrestata dai carabinieri nella notte dopo aver aggredito i militari intervenuti per sedare una situazione di disturbo della quiete pubblica. Il fatto è avvenuto a Carboni ... linkoristano.it Prima il litigio in strada, poi l'aggressione ai carabinieri: arrestato un 35enne ubriaco in via D'AzeglioL'uomo avrebbe prima infastidito un giovane in un locale, pretendendo che gli offrisse da bere, poi ha picchiato i carabinieri intervenuti ... gazzettadiparma.it Il candidato sindaco dopo l’aggressione: “Non è un caso isolato. Servono più controlli e presenza sul territorio” - facebook.com facebook Sono profondamente addolorato per la morte di Giacomo Bongiorni, vittima di una barbara aggressione per mano di un gruppo di giovani violenti a Massa Carrara. Ai suoi familiari va la vicinanza mia personale e di tutto il Governo. Una tragedia che non merit x.com