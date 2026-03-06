Droga in casa e 1.800 euro in contanti | giovane libero con obbligo di firma

Un giovane è stato arrestato in seguito al rinvenimento di droga nascosta in casa e di 1.800 euro in contanti. Dopo il convalido dell’arresto, è stato deciso di rimetterlo in libertà, ma con l’obbligo di firma. La vicenda riguarda direttamente Francesco A., che ora dovrà rispettare questa misura cautelare. L’episodio si è verificato nel corso delle operazioni di polizia condotte di recente.

Arresto convalidato ma ritorno in libertà con obbligo di firma per Francesco A., 24 anni, finito nei guai per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo ha deciso il Tribunale Ordinario di Benevento, al termine dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari. Il giovane era stato arrestato lo scorso 4 marzo dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Benevento, al termine di una perquisizione domiciliare effettuata nella sua abitazione con il supporto dell'unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. L'attività investigativa era partita da alcune informazioni raccolte dagli investigatori su una presunta attività di spaccio.