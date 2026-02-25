È il momento di Cleveland | Mitchell e Harden stendono i Knicks Banchero beffa i Lakers nel finale

Mitchell e Harden guidano i Cavs alla vittoria contro i Knicks, grazie a una prestazione decisiva nel secondo tempo. La coppia ha spinto la squadra a conquistare il successo e a salire al terzo posto nella classifica della Eastern Conference. Banchero, invece, ha deciso il finale di partita contro i Lakers con un tiro da tre punti. I risultati di questa giornata cambiano gli equilibri del campionato e aprono nuove prospettive alle squadre coinvolte.

Cleveland continua a fare sul serio: i Cavaliers dominano New York con Mitchell e Harden e si confermano una delle squadre più in forma della lega. Quella tra Cavs e Knicks era la partita più attesa delle undici disputate nella notte italiana: spiccano anche la netta vittoria dei Celtics a Phoenix, quella di OKC che passa a Toronto nonostante le assenze, mentre Orlando beffa i Lakers nel finale con un ottimo Banchero da 36 punti. Embiid torna in quintetto dopo cinque partite e consente a Philadelphia (32-26) di superare facilmente Indiana (15-44). I 76ers prendono il controllo del match con un parziale di 17-0 ad inizio 2º quarto, per poi estendere il massimo vantaggio fino al +28 nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Doncic domina, ai Lakers il derby di Los Angeles. Cleveland vola con HardenLuka Doncic ha trascinato i Lakers alla vittoria nel derby di Los Angeles, segnando 38 punti decisivi.

Mitchell e Doncic pazzeschi! Cleveland stende Orlando, i Lakers passano a ChicagoIn questo articolo si analizzano le recenti partite di NBA, con particolare attenzione alle prestazioni di Mitchell e Doncic, e ai risultati di Cleveland, Orlando, Lakers e altri team.

Temi più discussi: Investimenti, è il momento di tornare a mettere la Cina in portafoglio? Ecco i settori da preferire oggi; AI Impact Summit: Urso, È il momento dell’India per le imprese italiane; È il momento di raddoppiare sulla diversificazione?; Izzo: Malta, è il momento di crescere.

Verona, Sogliano: Il momento è difficile, ma la squadra sta lottandoAll'ultimo posto in classifica, dopo la sconfitta con il Sassuolo il ds dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha parlato in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Di seguito le sue parole. fantacalcio.it

La Coppa Italia 2026 è dell'Olimpia Milano: il momento della festa. VIDEOAlla Inalpi Arena è il momento dei festeggiamenti per Milano, con Pippo Ricci che concede all'infortunato Ousmane Diop l'onore di sollevare il trofeo. Il primo da capo allenatore per Peppe Poeta, nona ... sport.sky.it

NBA - Gran momento di forma dei Cleveland Cavaliers : • 7 vittorie consecutive • 12 nelle ultime 13 • 5-0 dall'arrivo di Harden • 36-21 (-1.0 dal 2° posto dei Celtics) x.com

Oklahoma City ha interrotto la striscia di sette vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers nella Nba con una vittoria per 121-113. L'ultimo duello tra i due storici rivali NBA è andato a favore di Boston, che ha dominato i Lakers sul loro campo (111-89). LeBron - facebook.com facebook