Hantavirus scatta l' isolamento per uno dei francesi sbarcati a Tenerife che presenta sintomi | cosa succede

Da virgilio.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero francese che era a bordo di un volo arrivato a Tenerife ha iniziato a presentare sintomi riconducibili all’hantavirus. Le autorità sanitarie hanno disposto l’isolamento dell’individuo e stanno monitorando la sua condizione. Sono state avviate le procedure di verifica e controllo per identificare eventuali altri contatti o esposizioni. Nel frattempo, le persone che sono state a stretto contatto con il soggetto sono state avvisate e sottoposte a controlli sanitari.

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Uno dei cinque francesi rimpatriati da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, ha iniziato a presentare i sintomi della malattia. Ad annunciarlo è stato il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, in un post su X. Sono scattate le misure e le procedure di isolamento. Un francese isolato con sintomi L'annuncio di Lecornu sull'isolamento La nave Hondius a Tenerife Le condizioni degli italiani a bordo Un francese isolato con sintomi Uno dei cinque passeggeri francesi che sono stati rimpatriati dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, presenta sintomi della malattia. L’imbarcazione è arrivata domenica mattina a Tenerife nonostante le proteste del governo delle Canarie.🔗 Leggi su Virgilio.it

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