Hantavirus passeggero francese contagiato | messo in isolamento

Da ildifforme.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero francese è stato dichiarato contagiato dall'Hantavirus, secondo quanto comunicato dal primo ministro. La persona è stata messa in isolamento. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sul luogo in cui si è verificato il contagio. La notizia arriva in un momento in cui le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione di questa infezione.

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Un passeggero francese è rimasto contagiato dall'Hantavirus, a dichiararlo il primo ministro Lecornu. E' stato messo subito in isolamento insieme agli altri viaggiatori suoi connazionali La nave da crocieraMV Hondius, colpita da un focolaio diHantavirus, è arrivata domenica mattina nel porto di Granadilla a Tenerife, alle Isole Canarie, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Per l’occasione è stato predisposto un dispositivo speciale con circa 360 effettivi della Guardia Civil, il supporto di mezzi aerei, diverse imbarcazioni del servizio marittimo, specialisti NRBQ (nucleare, biologico, chimico e radiologico).🔗 Leggi su Ildifforme.it

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