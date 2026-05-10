Un passeggero francese è stato dichiarato contagiato dall'Hantavirus, secondo quanto comunicato dal primo ministro. La persona è stata messa in isolamento. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sul luogo in cui si è verificato il contagio. La notizia arriva in un momento in cui le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione di questa infezione.

Un passeggero francese è rimasto contagiato dall'Hantavirus, a dichiararlo il primo ministro Lecornu. E' stato messo subito in isolamento insieme agli altri viaggiatori suoi connazionali La nave da crocieraMV Hondius, colpita da un focolaio diHantavirus, è arrivata domenica mattina nel porto di Granadilla a Tenerife, alle Isole Canarie, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Per l’occasione è stato predisposto un dispositivo speciale con circa 360 effettivi della Guardia Civil, il supporto di mezzi aerei, diverse imbarcazioni del servizio marittimo, specialisti NRBQ (nucleare, biologico, chimico e radiologico).🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, passeggero francese contagiato: messo in isolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave Hondius. Un francese evacuato ha sintomi: scatta l’isolamento – La direttaOperazione delicata in corso al porto industriale di Granadilla, nel sud-est di Tenerife, dove questa mattina è arrivata la nave da crociera olandese...

Hantavirus, parla il 25enne italiano contagiato: “Ecco come sto”C’è un momento, nei viaggi lunghi, in cui l’aria dell’aereo sembra farsi più pesante del solito.

Argomenti più discussi: Hantavirus, un nuovo caso riscrive il contagio tra i passeggeri della nave da crociera (e tra chi è già volato a casa); Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Hantavirus, cresce l'allarme. L'Oms: non è una pandemia, ma possibili altri contagi; Come sta procedendo il tracciamento dell’hantavirus.