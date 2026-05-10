La nave da crociera Hondius è entrata nel porto di Granadilla a Tenerife, dopo aver segnalato un focolaio di hantavirus a bordo. L'esercito è stato attivato per gestire la situazione, con i passeggeri in isolamento pronti a essere sbarcati. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dei passeggeri o sulle misure adottate nelle prossime ore.

Roma, 10 maggio 2026 – È entrata nel porto di Granadilla la nave da crociera Hondius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. Dopo avere viaggiato tutta la notte, l’imbarcazione è approdata sull'isola di Tenerife, come da programma, dove è stato attivato un protocollo speciale per impedire la diffusione del contagio a terra. Sarà l’esercito ad assistere lo sbarco dei dei passeggeri e dell'equipaggio con un protocollo studiato per mantenere l’isolamento. Intanto restano in isolamento e in quarantena i quattro italiani che hanno viaggiato sul volo Klm preso anche dalla donna deceduta per il virus hantavirus. Si tratta di una donna di Firenze, un sudafricano atterrato a Venezia e residente a Padova, una persona che vive in Calabria e un’altra in Campania.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, la nave Hondius è arrivata a Tenerife. L’esercito pronto a sbarcare i passeggeri in isolamento

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