Un focolaio di Hantavirus è stato rilevato a bordo della nave da crociera MV Hondius, che si trovava al largo di Capo Verde. La notizia ha suscitato attenzione dopo che non sono stati annunciati lockdown o restrizioni, mentre si lavora per sviluppare un vaccino previsto in circa dieci mesi. La vicenda ha riportato alla memoria le misure adottate durante la pandemia di Covid-19, ma al momento non ci sono provvedimenti restrittivi in atto.

Il focolaio di Hantavirus scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius, al largo di Capo Verde, ha riacceso timori legati agli anni del Covid-19, fra lockdown, Dpcm e mascherine. Ma dagli esperti internazionali arrivano messaggi rassicuranti: in sintesi, non ci sono elementi per parlare di una nuova pandemia globale. L’imbarcazione, intanto ha raggiunto il porto di Tenerife e le autorità sanitarie locali hanno gestito uno sbarco praticamente blindato. Hantavirus, nessun rischio pandemia. A frenare i timori sono stati membri dell’ Oms, come l’epidemiologa Maria Van Kerkhove e l’alto funzionario Abdirahman Sheikh Mahamud. Alle loro voci, si è poi aggiunta anche quella di Drew Weissman, l’immunologo che ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2023 per il contributo allo sviluppo dei vaccini contro la pandemia da Covid-19.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hantavirus sulla nave da crociera, nessun lockdown all’orizzonte e vaccino in 10 mesi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, l’epidemiologo: “Insolito su una nave da crociera”. L’infettivologo: “Nessun allarme ma sorveglianza rigorosa”Il focolaio di hantavirus che ha causato tre decessi a bordo della nave da crociera Hondius, ferma al largo di Capo Verde e potenzialmente diretta...

Hantavirus, epidemia sulla nave da crociera: almeno 3 mortiUna nave da crociera con quasi 150 persone a bordo è rimasta al largo di Capo Verde lunedì, dopo che tre passeggeri sono morti e diversi altri si...

Argomenti più discussi: Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria.