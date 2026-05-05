Una nave da crociera con quasi 150 persone a bordo si trova al largo di Capo Verde da lunedì, dopo che tre passeggeri sono deceduti e diversi altri sono stati colpiti da gravi malattie. Le autorità hanno riscontrato una sospetta epidemia di hantavirus tra i passeggeri e l'equipaggio, che ha portato alla decisione di mantenere la nave in mare senza accesso portuale. Le condizioni dei malati sono ancora in fase di valutazione.

Una nave da crociera con quasi 150 persone a bordo è rimasta al largo di Capo Verde lunedì, dopo che tre passeggeri sono morti e diversi altri si sono ammalati gravemente a causa di una sospetta epidemia di hantavirus. Lo stato insulare africano ha inviato a bordo un’équipe composta da due medici, un’infermiera e uno specialista di laboratorio. Ann Lindstrand, funzionaria dell’Oms a Capo Verde, ha spiegato all’Associated Press che si stanno pianificando evacuazioni per trasportare passeggeri in ambulanza in aeroporto, per poi trasferirli in aereo fuori dall’arcipelago. La MV Hondius, una nave dei Paesi Bassi impegnata in una crociera polare...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, epidemia sulla nave da crociera: almeno 3 morti

Three dead after suspected hantavirus outbreak on cruise ship

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I passeggeri della nave a crociera interessata dalla sospetta epidemia di #Hantavirus potrebbero sbarcare alle #Canarie. x.com