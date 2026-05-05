Tre persone sono decedute a bordo di una nave da crociera a causa di un'infezione da hantavirus. Sono stati segnalati casi di sintomi riconducibili a questa malattia tra i membri dell’equipaggio e i passeggeri, mentre le autorità sanitarie stanno seguendo le procedure per contenere il contagio. Finora, le modalità di trasmissione del virus sono state chiarite come legate al contatto con roditori o loro tracce.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un focolaio di Hantavirus ha causato tre decessi a bordo di una nave da crociera. Secondo le ultime notizie, diramate dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dal 1° aprile al 4 maggio sono stati riportati sette casi: due confermati e cinque sospetti. Questo evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla salute pubblica e alle misure di sicurezza a bordo della nave. Il virus Hantavirus, noto per essere trasmesso principalmente dai roditori, presenta sintomi simili a quelli dell’influenza nelle sue fasi iniziali.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hantavirus: 3 decessi su nave da crociera. Sintomi e modalità di trasmissione spiegati.

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Hantavirus, tre morti, malati anche due membri dell'equipaggio x.com