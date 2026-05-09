Hantavirus | quattro passeggeri del volo Klm sono sbarcati in Italia attivata la sorveglianza

Quattro passeggeri del volo Klm, sul quale era presente una donna successivamente deceduta a causa dell’hantavirus, sono arrivati in Italia. Le autorità hanno attivato le procedure di sorveglianza per monitorare eventuali sintomi e prevenire la diffusione del virus tra le persone a bordo. La decisione di intervenire è stata presa in seguito alla conferma della presenza del virus nel passeggero deceduto.

Quattro persone che si trovavano sul volo Klm sul quale era salitala donna contagiata dall'hantavirus (e poi deceduta) sono passate sul suolo italiano. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti dal ministero della Salute che ha trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza.🔗 Leggi su Today.it

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit