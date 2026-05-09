Hantavirus sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo Klm | uno è della Campania

Da ilmattino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute ha avviato una sorveglianza attiva su quattro passeggeri di un volo della compagnia Klm, con scalo a Roma. Tra loro, uno è residente in Campania. La misura è stata presa dopo la presenza di un passeggero potenzialmente esposto all’hantavirus, anche se non si sono verificati casi sospetti. La notifica riguarda i passeggeri che hanno condiviso il volo, durato pochi minuti.

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Il ministero delle Salute ha attivato la «sorveglianza attiva» su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'Hantavirus. Hantavirus, Heather Parisi: «Non andrò in lockdown e non farò vaccino». Bassetti la attacca: «Il 50% di chi si contagia muore» I recapiti dei quattro, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza: Calabria, Campania, Toscana e Veneto affinché, appunto, fosse attivata la sorveglianza «nel principio di massima cautela»🔗 Leggi su Ilmattino.it

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