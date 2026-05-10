A Tenerife, alcuni passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo, dopo che uno di loro si è sentito male durante il volo diretto a Parigi. Successivamente, sono stati evacuati e sono tornati a casa. In Francia è stato identificato un nuovo caso di contagio da hantavirus, con sintomi evidenti. La vicenda ha coinvolto diverse fasi, dall’atterraggio all’evacuazione, fino alla notifica del nuovo caso.

Roma, 10 maggio 2026 – Prima lo sbarco, poi l’evacuazione. Infine il ritorno a casa. E la scoperta di un nuovo contagiato con sintomi in Francia. Con l’arrivo della nave da crociera Hondius MV al porto di Granadilla nell’isola spagnola di Tenerife (Canarie) si è concluso il viaggio che ha finora registrato sei casi confermati di hantavirus su nove totali sospetti e tre decessi. Il ceppo andino del virus causa una malattia respiratoria acuta per la quale non esistono vaccini né cure e che causa la morte in circa il 40% dei casi. Il contagio avviene normalmente dai topi e si sa che si può trasmettere da uomo a uomo, ma non è ancora chiara quale sia l’origine dei casi registrati sulla nave e la catena dei contagi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, passeggeri fatti sbarcare a Tenerife. Uno si sente male sul volo per Parigi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, la nave Hondius è arrivata a Tenerife. L’esercito pronto a sbarcare i passeggeri in isolamentoRoma, 10 maggio 2026 – È entrata nel porto di Granadilla la nave da crociera Hondius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di hantavirus.

Hantavirus, medici a bordo della nave da crociera Hondius a Tenerife: «Passeggeri per ora asintomatici». Chi può sbarcare – La direttaTutto pronto al porto industriale di Granadilla, nel versante sud orientale di Tenerife, per la conclusione di una vicenda che le Canarie non avevano...

Argomenti più discussi: Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Hantavirus, cominciato lo sbarco dei primi passeggeri dalla nave Hondius. A Madrid il primo volo con gli evacuati; Hantavirus, la crociera sbarca alle Canarie: grave anche il medico di bordo. La caccia ai contatti dei passeggeri sbarcati dalla nave in anticipo (uno è in Svizzera); Hantavirus, le tappe del viaggio della Mv Hondius.