Hantavirus passeggeri fatti sbarcare a Tenerife Uno si sente male sul volo per Parigi

Da quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tenerife, alcuni passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo, dopo che uno di loro si è sentito male durante il volo diretto a Parigi. Successivamente, sono stati evacuati e sono tornati a casa. In Francia è stato identificato un nuovo caso di contagio da hantavirus, con sintomi evidenti. La vicenda ha coinvolto diverse fasi, dall’atterraggio all’evacuazione, fino alla notifica del nuovo caso.

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Roma, 10 maggio 2026 –  Prima lo sbarco, poi l’evacuazione. Infine il ritorno a casa. E la scoperta di un nuovo contagiato con sintomi in Francia. Con l’arrivo della nave da crociera Hondius MV al porto di Granadilla nell’isola spagnola di Tenerife (Canarie) si è concluso il viaggio che ha finora registrato sei casi confermati di hantavirus su nove totali sospetti e tre decessi. Il ceppo andino del virus causa una malattia respiratoria acuta per la quale non esistono vaccini né cure e che causa la morte in circa il 40% dei casi. Il contagio avviene normalmente dai topi e si sa che si può trasmettere da uomo a uomo, ma non è ancora chiara quale sia l’origine dei casi registrati sulla nave e la catena dei contagi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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