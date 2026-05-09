Hantavirus parla il 25enne italiano sul volo della donna morta | Sto bene in aereo ci hanno detto che una passeggera si era sentita male
Un ragazzo italiano di 25 anni, che si trovava a bordo dell'aereo durante l'episodio che ha coinvolto una passeggera deceduta, ha riferito di stare bene e di non avere sintomi. Ha spiegato che, dopo quanto accaduto, è stato messo in quarantena nella casa dei genitori e deve evitare ogni contatto, secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria locale. L'episodio ha suscitato attenzione per le procedure adottate a seguito del caso.
«Sto bene, non ho sintomi, da questa mattina sono in quarantena nella casa dei miei genitori. Devo evitare tutti i contatti mi hanno detto dall’Asl». A parlare è il 25enne calabrese Federico Amaretti, uno dei quattro passeggeri italiani che erano sullo stesso volo in coincidenza per Roma, con a bordo la donna poi deceduta per hantavirus all’ospedale di Johannesburg. «Io lavoro come marittimo e volevo rientrare in Italia per le ferie. Ho preso il volo il 25 sera da Johannesburg per Amsterdam. Arrivati ad Amsterdam siamo andati a Roma, ho cambiato aereo e sono rientrato a Reggio Calabria », racconta il giovane ripercorrendo i vari spostamenti. La scoperta del contatto con la vittima da hantavirus.🔗 Leggi su Open.online
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