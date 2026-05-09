Hantavirus parla il 25enne italiano sul volo della donna morta | Sto bene in aereo ci hanno detto che una passeggera si era sentita male

Un ragazzo italiano di 25 anni, che si trovava a bordo dell'aereo durante l'episodio che ha coinvolto una passeggera deceduta, ha riferito di stare bene e di non avere sintomi. Ha spiegato che, dopo quanto accaduto, è stato messo in quarantena nella casa dei genitori e deve evitare ogni contatto, secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria locale. L'episodio ha suscitato attenzione per le procedure adottate a seguito del caso.

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