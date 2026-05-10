Hantavirus nave Hondius arrivata a Tenerife | Oms al porto di Granadilla

Una nave da crociera è arrivata al porto di Granadilla sull’isola di Tenerife, attirando l’attenzione delle autorità sanitarie. Le autorità hanno rafforzato le misure di prevenzione a causa di un focolaio di hantavirus rilevato a bordo della nave. L’Organizzazione mondiale della sanità è stata avvisata e si trova sul posto per monitorare la situazione. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali misure di isolamento.

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In seguito all’identificazione di unfocolaio dihantavirusche ha coinvolto passeggeri ed equipaggio provenienti da23 nazioni diverse, la nave da crocieraMV Hondiusè approdata all’alba presso ilporto di Granadilla, aTenerife. L’arrivo dell’imbarcazione è stato trasmesso in diretta dall’emittente spagnola Rtve, che ha mostrato la nave ancorata al largo del porto. Le autorità sanitarie spagnole hanno immediatamente avviato unaprocedura straordinaria per garantire uno sbarco controllatodi tutti i presenti a bordo, con l’obiettivo diprevenire ulteriori contagi. Sul posto era presente una delegazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS), guidata dal direttore generaleTedros Adhanom Ghebreyesus, insieme ai rappresentanti delleautorità sanitariee disicurezza locali.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Hantavirus, nave Hondius arrivata a Tenerife: Oms al porto di Granadilla ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La nave da crociera Hondius è arrivata a Tenerife Notizie correlate Allerta Hantavirus, la nave Hondius arrivata a Tenerife: delegazione Oms al porto di Granadilla(Adnkronos) – E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un... Hantavirus, la nave Hondius attracca al porto di Granadilla a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius, colpita dall’hantavirus, è attraccata al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife nelle prime ore di domenica,...