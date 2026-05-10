Allerta Hantavirus la nave Hondius arrivata a Tenerife | delegazione Oms al porto di Granadilla

All'alba, nel porto di Granadilla a Tenerife, è arrivata la nave da crociera Mv Hondius. A bordo si sono verificati diversi casi di hantavirus, portando così all'arrivo di una delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. La presenza della nave e dei contagi ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie e delle forze di sicurezza locali.

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