Allerta Hantavirus la nave Hondius arrivata a Tenerife | delegazione Oms al porto di Granadilla
All'alba, nel porto di Granadilla a Tenerife, è arrivata la nave da crociera Mv Hondius. A bordo si sono verificati diversi casi di hantavirus, portando così all'arrivo di una delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. La presenza della nave e dei contagi ha attirato l'attenzione delle autorità sanitarie e delle forze di sicurezza locali.
(Adnkronos) – E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un focolaio di hantavirus. L'emittente spagnola Rtve ha trasmesso le immagini in diretta. A bordo ci sono passeggeri e membri dell'equipaggio di 23 diversi Paesi che nelle prossime ore verranno sbarcati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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