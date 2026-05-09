Hantavirus domani a Tenerife lo sbarco della nave Mv Hondius | dall' esercito ai cinque aerei per l' evacuazione come avverrà

Domani a Tenerife è previsto lo sbarco dei passeggeri dalla nave crociera Mv Hondius, attualmente al largo del porto di Granadilla. La nave, dedicata alle spedizioni in Antartide, si trova nelle acque dell’isola e l’operazione di sbarco coinvolgerà personale militare e cinque aerei per l’evacuazione. La situazione è stata preparata nei dettagli per garantire le procedure di sbarco e di gestione dei passeggeri.

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Tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della nave crociera antartica Mv Hondius, che domani mattina sarà al largo del porto di Granadilla per lo sbarco dei passeggeri, dopo la segnalazione di un focolaio di hantavirus a bordo. L'operazione, che durerà fino a lunedì, sarà una complessa manovra sanitaria e logistica, coordinata a livello internazionale. L'evacuazione e la gestione della nave Secondo il presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, almeno «quattro o cinque aerei già predisposti» provvederanno all'evacuazione dei passeggeri. I velivoli saranno messi a disposizione da Regno Unito, Stati Uniti, Paesi Bassi, Spagna e da un consorzio europeo incaricato di accogliere chi non rientra negli accordi bilaterali.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Hantavirus, domani a Tenerife lo sbarco della nave Mv Hondius: dall'esercito ai cinque aerei per l'evacuazione, come avverrà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la nave da crociera MV Hondius attraccherà a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato 9 maggio sull’isola di Tenerife (nel porto di Granadilla) e i... Hantavirus, Tenerife si prepara a ricevere la nave da crociera MV HondiusSi prevede che la nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus, raggiunga le acque dell’isola di Tenerife, nelle Canarie, nelle...