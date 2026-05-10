Cinque cittadini francesi, a bordo della nave MV Hondius, sono stati trasferiti in Francia con un volo sanitario. La nave ha segnalato un’epidemia di hantavirus a bordo, portando alla decisione di rimpatriare le persone interessate. La quarantena è stata avviata per i soggetti coinvolti, secondo quanto comunicato dalle autorità. Nessuna altra persona a bordo risulta coinvolta nel contagio.

Cinque cittadini francesi a bordo della MV Hondius, colpita da un’epidemia di hantavirus, saranno rimpatriati in Francia «oggi stesso con un volo sanitario». Il trasferimento Lo hanno annunciato i Ministeri della Salute e degli Affari Esteri francesi, precisando che il trasferimento sarà effettuato nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti e in conformità con le raccomandazioni dell’ Oms. Quarantena e controlli All’arrivo in Francia, i cinque passeggeri saranno sottoposti a quarantena ospedaliera per 72 ore, durante le quali verranno effettuate tutte le valutazioni mediche necessarie. Isolamento domiciliare Successivamente sarà organizzato il rientro nelle rispettive abitazioni, dove dovranno osservare 45 giorni di isolamento con adeguato monitoraggio sanitario, come previsto dalle autorità competenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, cinque francesi rimpatriati con volo sanitario: scatta la quarantena

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