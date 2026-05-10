Hantavirus monitorati i quattro passeggeri KLM passati per Roma | Condizioni buone

Quattro passeggeri del volo KLM proveniente da Johannesburg e diretto nei Paesi Bassi, con scalo a Roma, sono stati monitorati dopo aver condiviso il volo con una donna affetta da Hantavirus, che successivamente è deceduta. Le autorità sanitarie riferiscono che le condizioni di questi passeggeri sono considerate buone al momento. Non sono state segnalate complicanze o sintomi significativi tra loro.

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