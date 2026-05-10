Hantavirus Italia attivati i protocolli di sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma

Il ministero della Salute ha attivato i protocolli di sorveglianza su quattro passeggeri provenienti da un volo internazionale con scalo a Roma, dopo il decesso di una donna accusata di aver contratto l’Hantavirus durante il viaggio. Le autorità sanitarie monitorano ora le quattro persone arrivate in Italia, che sono state identificate come potenziali contatti, per prevenire eventuali contagi e garantire la sicurezza pubblica.

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