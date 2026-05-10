Hantavirus Italia attivati i protocolli di sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma
Il ministero della Salute ha attivato i protocolli di sorveglianza su quattro passeggeri provenienti da un volo internazionale con scalo a Roma, dopo il decesso di una donna accusata di aver contratto l’Hantavirus durante il viaggio. Le autorità sanitarie monitorano ora le quattro persone arrivate in Italia, che sono state identificate come potenziali contatti, per prevenire eventuali contagi e garantire la sicurezza pubblica.
Scattata la sorveglianza del ministero della Salute per Hantavirus su quattro persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo Klm con scalo a Roma su cui c’era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I quattro si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. In Italia sono giunte quattro persone con il volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l’attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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