A seguito di segnalazioni provenienti da fonti internazionali, sono stati monitorati quattro passeggeri che avevano viaggiato da Roma e avevano avuto contatti con una persona successivamente risultata positiva all'hantavirus. Le autorità sanitarie stanno seguendo attentamente la situazione, valutando eventuali rischi e adottando misure di prevenzione. Nessuna delle persone monitorate ha manifestato ancora sintomi o mostrato segni di malattia.

AGI - "A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV Hondius", il ministero della Salute "ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali. In Italia sono giunte quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. I recapiti dei quattro passeggeri sono stati acquisiti. Il ministero della Salute ha quindi trasmesso le informazioni alle Regioni di competenza (Calabria, Campania, Toscana, Veneto) per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva, nel principio di massima cautela".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Hantavirus: monitorati 4 passeggeri passati da Roma e a contatto con una vittima

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit