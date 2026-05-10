Hantavirus ministra Salute Spagna | Tutti i passeggeri della ' Hondius' sono asintomatici

La ministra della Salute spagnola ha comunicato che tutte le persone presenti sulla nave da crociera coinvolta nel caso di hantavirus non presentavano sintomi al momento dell’arrivo al porto di Granadilla. La dichiarazione è stata rilasciata in mattinata e riguarda i passeggeri e l’equipaggio della nave, che sono stati sottoposti a controlli medici. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie locali.

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