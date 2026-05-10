Hantavirus ministra Salute Spagna | Tutti i passeggeri della ' Hondius' sono asintomatici
La ministra della Salute spagnola ha comunicato che tutte le persone presenti sulla nave da crociera coinvolta nel caso di hantavirus non presentavano sintomi al momento dell’arrivo al porto di Granadilla. La dichiarazione è stata rilasciata in mattinata e riguarda i passeggeri e l’equipaggio della nave, che sono stati sottoposti a controlli medici. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie locali.
La ministra della Salute spagnola, Monica Garcia, ha dichiarato che tutte le persone a bordo della nave da crociera colpita dall’hantavirus erano “asintomatiche” al momento del suo arrivo in mattinata al porto di Granadilla. Garcia ha inoltre spiegato ai giornalisti a Tenerife che il primo gruppo di passeggeri e membri dell’equipaggio a sbarcare e a essere trasferito su un volo sarebbe stato composto da cittadini spagnoli. Prima del suo arrivo nelle acque al largo delle Isole Canarie, l’ Organizzazione Mondiale della Sanità e la compagnia di crociere Oceanwide Expeditions avevano affermato che nessuno a bordo della MV Hondius presentava sintomi del virus.🔗 Leggi su Lapresse.it
Hantavirus Ship Crisis: Spain Health Minister Says Flights to Multiple Countries Planned | APT
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