Hantavirus | la Toscana attiva la quarantena per una fiorentina

In Toscana è stata attivata la quarantena per una donna proveniente da una regione a rischio di contagio da hantavirus. Si indaga su come il virus possa essersi trasmesso durante un volo internazionale e si stanno identificando le persone che potrebbero essere state in contatto con la donna nella regione. Le autorità sanitarie monitorano le eventuali ulteriori esposizioni e adottano le misure necessarie per contenere il rischio di diffusione.

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