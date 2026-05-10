Hantavirus | la Toscana attiva la quarantena per una fiorentina
In Toscana è stata attivata la quarantena per una donna proveniente da una regione a rischio di contagio da hantavirus. Si indaga su come il virus possa essersi trasmesso durante un volo internazionale e si stanno identificando le persone che potrebbero essere state in contatto con la donna nella regione. Le autorità sanitarie monitorano le eventuali ulteriori esposizioni e adottano le misure necessarie per contenere il rischio di diffusione.
?? Punti chiave Come può essersi trasmesso il virus durante il volo internazionale? Chi sono le altre persone che devono essere tracciate in Toscana? Perché la distanza tra i passeggeri non esclude il rischio contagio? Quanto tempo durerà il monitoraggio sanitario per la cittadina fiorentina??? In Breve Volo Klm Airlink 4Z 132 del 25 aprile con quattro cittadini italiani. Contatto tra la trentatreenne e la settantenne deceduta durante l'imbarco. Quarantena precauzionale di 45 giorni per la d .🔗 Leggi su Ameve.eu
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