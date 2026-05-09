Hantavirus in quarantena una donna fiorentina | era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta
Una donna fiorentina è stata posta in quarantena precauzionale dopo aver viaggiato sullo stesso volo di una passeggera deceduta in Sudafrica per hantavirus. La donna non presenta sintomi e si trova sotto sorveglianza medica, mentre le autorità hanno attivato le procedure di controllo per contenere eventuali rischi. La situazione ha generato attenzione ma, al momento, non ci sono segnalazioni di contagio.
FIRENZE – Massima allerta ma rischio contenuto per una donna fiorentina, attualmente posta in quarantena precauzionale dopo essere transitata sullo stesso volo di una passeggera deceduta in Sudafrica a causa dell’hantavirus. La misura è scattata a seguito dell’attivazione della ‘sorveglianza attiva’ da parte del Ministero della slute per quattro passeggeri di un volo Klm passato per Roma. La donna dovrà rimanere in isolamento per 45 giorni in attesa del completamento degli accertamenti clinici. Sulla vicenda sono intervenuti il governatore Eugenio Giani e l’assessore regionale alla sanità Monia Monni, assicurando che l ‘attenzione delle strutture sanitarie toscane è ai massimi livelli, pur precisando che le modalità del contatto suggeriscono un pericolo ridotto per la salute pubblica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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