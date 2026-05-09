Hantavirus in quarantena una donna fiorentina | era sul volo Klm dove una passeggera è deceduta

Una donna fiorentina è stata posta in quarantena precauzionale dopo aver viaggiato sullo stesso volo di una passeggera deceduta in Sudafrica per hantavirus. La donna non presenta sintomi e si trova sotto sorveglianza medica, mentre le autorità hanno attivato le procedure di controllo per contenere eventuali rischi. La situazione ha generato attenzione ma, al momento, non ci sono segnalazioni di contagio.

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