Come sarebbe partito il focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera Hondius | tutta colpa di un’escursione in una discarica

Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha causato tre decessi. L’origine sembra essere legata a un’escursione di birdwatching svolta da una coppia di passeggeri in una discarica, dove avrebbero contratto il virus. La situazione ha portato all’isolamento dei passeggeri e all’avvio di indagini da parte delle autorità sanitarie per chiarire i dettagli dell’accaduto.

L’ hantavirus che ha provocato tre morti a bordo della nave da crociera Hondius sarebbe arrivato dopo un’ escursione di birdwatching fatta da una coppia di crocieristi, in una discarica. Lo riporta l’Ap, citando due funzionari argentini che indagano sull’epidemia. L’ipotesi principale è che due delle tre vittime, ovvero la coppia olandese di anziani, abbia contratto il virus durante un’escursione a Ushuaia, in Argentina. I due hanno visitato la città, facendo osservazione di uccelli locali e sarebbero perfino passati in una discarica, dove potrebbero essere entrati in contatto con i topi portatori dell’infezione. Successivamente sono salpati a bordo della nave da crociera, sentendosi male nei giorni seguenti.🔗 Leggi su Open.online

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