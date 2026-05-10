Hantavirus la nave Hondius è arrivata a Tenerife Oms | Siamo al lavoro per uno sbarco sicuro

La nave da crociera Hondius è arrivata nel porto di Granadilla a Tenerife. Durante le operazioni di sbarco, sono stati segnalati alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio con sintomi sospetti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di essere al lavoro per garantire uno sbarco sicuro e monitorare la situazione, evitando il rischio di diffusione del virus. La nave aveva a bordo numerosi viaggiatori diretti verso le isole Canarie.

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Roma, 10 maggio 2026 – È entrata nel porto di Granadilla la nave da crociera Hondius, sulla quale è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. Dopo avere viaggiato tutta la notte, l’imbarcazione è approdata sull'isola di Tenerife, come da programma, dove è stato attivato un protocollo speciale per impedire la diffusione del contagio a terra. Sarà l’esercito ad assistere lo sbarco dei dei passeggeri e dell'equipaggio con un protocollo studiato per mantenere l’isolamento. Intanto restano in isolamento e in quarantena i quattro italiani che hanno viaggiato sul volo Klm preso anche dalla donna deceduta per il virus hantavirus. Si tratta di una donna di Firenze, un sudafricano atterrato a Venezia e residente a Padova, una persona che vive in Calabria e un’altra in Campania.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hantavirus, la nave Hondius è arrivata a Tenerife. Oms: “Siamo al lavoro per uno sbarco sicuro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Allerta Hantavirus, la nave Hondius arrivata a Tenerife: delegazione Oms al porto di Granadilla(Adnkronos) – E' entrata all'alba nel porto di Granadilla, a Tenerife, la nave da crociera Mv Hondius a bordo della quale è stato registrato un... Hantavirus, la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di TenerifeLa nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife,...