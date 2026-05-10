Hantavirus la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di Tenerife
La nave da crociera MV Hondius è arrivata nel porto di Granadilla, a Tenerife, dopo che a bordo si è verificato un focolaio di hantavirus. L’arrivo nel porto è stato necessario per evacuare i passeggeri e alcuni membri dell’equipaggio. La nave si trova nel sud-est dell’isola, dove sono state avviate le operazioni di sicurezza e assistenza. L’evento ha coinvolto persone presenti sulla nave durante il viaggio.
La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife, per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio. Lo riferiscono i media locali, spiegando che le autorità sanitarie e portuali spagnole hanno immediatamente attivato i protocolli di sicurezza previsti per le emergenze epidemiologiche. Alcuni membri dell’equipaggio e alcuni passeggeri avrebbero manifestato sintomi riconducibili al virus durante la navigazione, facendo scattare l’allerta sanitaria. La situazione avrebbe spinto il comandante della nave a fare rotta verso Tenerife per permettere controlli medici approfonditi e operazioni di sbarco in sicurezza.🔗 Leggi su Lapresse.it
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