Tutti i passeggeri con sintomi dell'Hantavirus sono stati fatti sbarcare dalla nave MV Hondius. La nave si sta muovendo verso le Isole Canarie, mentre le autorità europee intensificano i controlli e il monitoraggio dei viaggi e delle persone a bordo. Nessun dettaglio su eventuali diagnosi o altri passeggeri coinvolti è stato comunicato al momento.

Sbarcati dalla MV Hondius tutti i passeggeri che mostravano i sintomi dell'Hantavirus. Ora la nave è diretta verso le Canarie mentre l’Europa rafforza il monitoraggio. Il rischio è basso ma la sorveglianza massima Dopo giorni di incertezza e terrore, l’operatore olandese gestore della crociera,Oceanwide Expeditions, ha dichiarato che tutti i passeggeri che mostravano sintomi dahantavirussono stati fatti sbarcare dallaMv Hondius.Gli ultimi tre passeggeri che hanno evacuato la nave sono scesi neiPaesi Bassi:due dei tre risultavano sintomatici. Ora, a bordo, rimangono circa 100 passeggeri e i membri dell’equipaggio ma nessun individuo sintomatico.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus Mv Hondius, fatti sbarcare tutti i passeggeri sintomatici: nave verso le Canarie

Notizie correlate

Leggi anche: Un caso di hantavirus in Svizzera: l’uomo era stato a bordo della MV Hondius. E le Canarie rifiutano l’attracco della nave

Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie(Adnkronos) – Sulla nave da crociera alle prese con un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, "dall'1 aprile, data di partenza, fino al 4 maggio si...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Hantavirus su crociera, ministero Salute allerta uffici di frontiera; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Scoppia un'epidemia da hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius: tre morti e altre tre persone in gravi condizioni. L'Oms avvia un'indagine, i sintomi della sindrome respiratoria acuta; Spagna riceve medico della nave MV Hondius, è grave per l'hantavirus.

Crociera Mv Hondius: l'operatore conferma 'nessun sintomatico a bordo'Oceanwide Expeditions, l'operatore olandese che gestisce la crociera Mv Hondius, ha ufficialmente comunicato che al momento non sono presenti individui con sintomi riconducibili all' hantavirus a bord ... it.blastingnews.com

Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calmaAnche se si verificasse la trasmissione del virus Andes dai passeggeri scesi dalla nave, Ecdc e Oms continuano a ritenere il rischio molto basso per la popolazione mondiale ... wired.it

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato l'identificazione di un nuovo caso di hantavirus in Svizzera in un passeggero della nave da crociera MV Hondius. Proprio in queste ore, inoltre, un'assistente di volo della Klm è stato sottoposta al te - facebook.com facebook

Hantavirus, è corsa globale per contenerlo. Si cercano decine di contagiati. Le falle nei controlli sanitari x.com