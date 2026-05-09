Hantavirus? Non è un altro Covid-19 Vi spiego qual è il rischio ora la lettera del direttore dell’Oms prima dello sbarco della nave Hondius

Il direttore dell'Oms ha scritto una lettera rivolta alle popolazioni interessate prima dello sbarco di una nave in un'area costiera. Nel testo si chiarisce che l'Hantavirus non deve essere paragonato al Covid-19 e si rivolge a chi potrebbe essere preoccupato a causa di termini come “focolaio” o “epidemia”. La comunicazione si rivolge alle persone che temono il rischio legato all’arrivo della nave.

«So che siete preoccupati. So che quando sentite parole come “focolaio” o “epidemia” e vedete una nave avvicinarsi alle vostre coste, riaffiorano ricordi che nessuno di noi è riuscito a superare del tutto. Ma ho bisogno che ascoltiate con chiarezza: questo non è un altro Covid-19 ». Sono le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’ Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’agenzia delle Nazioni Unite responsabile della salute pubblica globale. Il messaggio, diffuso attraverso una lettera pubblicata sui social e indirizzata alla popolazione delle Canarie, punta a rassicurare in merito al focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius.🔗 Leggi su Open.online

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