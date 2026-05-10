Hantavirus la nave focolaio è arrivata a Tenerife | Tutti i passeggeri sono asintomatici

Una nave da crociera è arrivata a Tenerife, con tutte le persone a bordo che risultano asintomatiche. Le autorità stanno effettuando le operazioni di evacuazione, mentre non sono stati segnalati sintomi tra i passeggeri. La nave MV Hondius ha attraccato nel porto, e le operazioni di sicurezza sono in corso. Al momento, non ci sono altri dettagli riguardanti eventuali controlli o misure adottate.

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La nave da crociera MV Hondius è arrivata a Tenerife, dove sono in corso le procedure di evacuazione dei passeggeri, tutti asintomatici. Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della prevenzione del ministero della Salute: "Non c'è il rischio di una nuova pandemia".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus, la nave da crociera Hondius è arrivata a Tenerife Notizie correlate Hantavirus, la «nave-focolaio» arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeriDa circa un mese si è cominciato a parlare di hantavirus, una malattia virale trasmessa all’uomo dai roditori e che può causare gravi infezioni ai... Hantavirus: tutti asintomatici i passeggeri della Hondius, davanti a TenerifeSono oltre 140 le persone a bordo dell’imbarcazione arrivata oggi al largo di Tenerife, la più grande delle Isole Canarie spagnole, al largo della... Argomenti più discussi: Allerta hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri della nave focolaio; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus, il focolaio sulla nave Hondius. Da Ushuaia a Tenerife: la cronistoria.