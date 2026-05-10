Hantavirus la nave fantasma arriva a Tenerife | porto blindato e area interdetta

Una nave da crociera che aveva solcato l’Atlantico con a bordo un focolaio di Hantavirus è arrivata recentemente a Tenerife. Il porto è stato messo sotto sorveglianza speciale e l’area ha subito restrizioni per motivi sanitari. Le autorità locali hanno adottato misure di sicurezza per gestire la situazione, che ha attirato l’attenzione internazionale. La nave, originariamente destinata a un viaggio di piacere, è diventata oggetto di attenzione sanitaria.

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La paura dell’ Hantavirus arriva fino alle Canarie insieme alla Mh Hondius, la nave da crociera trasformata in un caso sanitario internazionale dopo il focolaio scoppiato a bordo durante la navigazione nell’Atlantico. Tre morti, un cadavere ancora presente sulla nave e 151 persone coinvolte tra passeggeri ed equipaggio appartenenti a 23 nazionalità diverse: numeri che hanno spinto il governo spagnolo, l’ Oms e le autorità sanitarie europee a predisporre una gigantesca operazione di sicurezza nel porto industriale di Granadilla, a Tenerife. La nave non attraccherà direttamente al molo ma resterà ancorata al largo, in una zona considerata sicura, mentre attorno scatterà il divieto assoluto di navigazione entro un miglio nautico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Hantavirus, la nave fantasma arriva a Tenerife: porto blindato e area interdetta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, la nave dei contagi arriva a Tenerife: sbarco blindato per 140 personeLa nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus, si sta avvicinando al porto di Granadilla, nel sud... Hantavirus, la nave da crociera Hondius arrivata nel porto di TenerifeLa nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus a bordo, è arrivata nel porto di Granadilla, nel sud-est dell’isola di Tenerife,...