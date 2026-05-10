Hantavirus la nave dei contagi arriva a Tenerife | sbarco blindato per 140 persone

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave da crociera è in arrivo al porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife, con a bordo circa 140 persone. A bordo della MV Hondius è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, che ha portato a un sbarco organizzato con misure di sicurezza rafforzate. La nave si trova attualmente a circa 10 miglia dal porto, in attesa di essere fatta entrare sotto sorveglianza.

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La nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus, si sta avvicinando al porto di Granadilla, nel sud dell’isola spagnola di Tenerife, alle Canarie. Secondo quanto constatato da un giornalista dell’Afp sul posto e confermato dai dati del sito VesselFinder, l’imbarcazione dovrebbe gettare l’ancora a breve nei pressi del porto per consentire l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio, prima di proseguire verso i Paesi Bassi, dove sarà sottoposta a disinfezione. A bordo della nave battente bandiera olandese ci sono oltre 140 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Al momento, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, le autorità spagnole e la compagnia Oceanwide Expeditions, nessuno presenta sintomi riconducibili al virus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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