Un focolaio di Hantavirus si è verificato su una nave, portando all’avvio delle operazioni per rintracciare i contatti dei passeggeri coinvolti. Mentre si seguiva l’evolversi della vicenda della MV Hondius, il Ministero della Salute argentino ha diffuso il Bollettino Epidemiologico Nazionale numero 806, confermando che il caso sulla nave non rappresenta un episodio isolato.

Mentre la cronaca internazionale seguiva il dramma della MV Hondius, il Ministero della Salute argentino pubblicava il Bollettino Epidemiologico Nazionale numero 806 e il focolaio Hantavirus sulla nave non è un episodio isolato. Il passato dell’hantavirus. Tra luglio 2025 e la fine di aprile 2026, l’Argentina ha registrato 101 casi confermati di hantavirus. Trentadue di questi sono finiti in tragedia. Il tasso di letalità ha raggiunto il 31,7 per cento, più del doppio rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Per capire la portata del fenomeno, basta un numero: nella stagione precedente i decessi erano stati undici. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Argentina è costantemente al primo posto in America Latina per incidenza di questa malattia rara, trasmessa dai roditori.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Focolaio di Hantavirus sulla nave, parte la caccia ai contatti dei passeggeri

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Ho depositato un’interrogazione al Ministro della Salute sul focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave “MV Hondius”, dopo le notizie relative a casi confermati, sospetti e diversi decessi. Secondo le autorità sanitarie internazionali, il ceppo coinvolto po facebook

Finora sono stati segnalati otto casi, tra cui tre decessi, per il focolaio di hantavirus: lo ha affermato il direttore generale dell'Oms Tedros Ghebreyesus in una conferenza stampa, come riporta Bbc. Cinque di questi sono casi confermati, mentre gli altri tre son x.com