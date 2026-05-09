Hantavirus Tenerife si prepara a ricevere la nave da crociera MV Hondius

A Tenerife si attende l'arrivo della nave da crociera MV Hondius, che a causa di un focolaio di Hantavirus ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie e portuali. La nave si trova attualmente in navigazione e l’arrivo è previsto nelle prossime ore. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e adottando le misure di sicurezza necessarie per gestire il caso.

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Si prevede che la nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus, raggiunga le acque dell’isola di Tenerife, nelle Canarie, nelle prime ore di domani, 10 maggio, e che getti l’ancora nel porto di Granadilla in modo che, in linea di principio, l’evacuazione dei passeggeri e di parte dell’equipaggio possa iniziare a partire da mezzogiorno. Lo riporta El Mundo. Attualmente a bordo della nave non ci sono persone che presentano sintomi da Hantavirus. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, Tenerife si prepara a ricevere la nave da crociera MV Hondius ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Granadilla Port on Alert as Hantavirus Cruise Nears Dock | Tenerife Port LIVE Notizie correlate Hantavirus, la nave da crociera MV Hondius attraccherà a TenerifeLa nave da crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato 9 maggio sull’isola di Tenerife (nel porto di Granadilla) e i... Cos’è l’hantavirus e come si trasmette, incubo focolaio a bordo della nave da crociera MV HondiusRoma, 4 maggio 2026 – Tre morti, alcuni ricoveri e il timore di un possibile contagio a bordo: è questo il quadro che ha portato sotto i riflettori... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Hantavirus in crociera: evacuazioni e domande aperte; Hondius, si lavora a tracciare l'hantavirus. Domenica l'evacuazione della nave; Hantavirus, la nave da crociera Hondius arriverà alle Canarie: Da lì saranno rimpatriati i passeggeri. Tre persone evacuate, c'è un caso anche in Svizzera; Hantavirus. L’Oms rassicura: Rischio basso alle Canarie. Ma possibili nuovi casi. Hantavirus, Tenerife si prepara a ricevere la nave da crociera MV HondiusSi prevede che la nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di Hantavirus, raggiunga le acque dell'isola di Tenerife, nelle Canarie, nelle prime ore ... lapresse.it Hantavirus, il ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KlmIl ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli ... lapresse.it E’ scattata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una vittima dell’ #Hantavirus. Nessun allarme ma necessita di controlli serrati e tracciamento maniacale di tutti i contatti sotto la regia dell’OMS. Condivisione, collaborazio x.com Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit