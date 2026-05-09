Allerta Hantavirus in Italia | un 24enne napoletano tra i quattro in quarantena

Da ilmattino.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia è stata diffusa un’allerta Hantavirus. Un ragazzo di 24 anni proveniente dalla provincia di Napoli si trova in quarantena, insieme ad altri tre contatti stretti. La comunicazione ufficiale segnala che il giovane è stato identificato come collegato a un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. La situazione è stata resa nota dalle autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione.

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È un ragazzo di 24 anni, della provincia di Napoli, il cittadino campano individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes come da comunicazione ufficiale del.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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