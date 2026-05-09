Allerta Hantavirus in Italia | un 24enne napoletano tra i quattro in quarantena

In Italia è stata diffusa un’allerta Hantavirus. Un ragazzo di 24 anni proveniente dalla provincia di Napoli si trova in quarantena, insieme ad altri tre contatti stretti. La comunicazione ufficiale segnala che il giovane è stato identificato come collegato a un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes. La situazione è stata resa nota dalle autorità sanitarie, che stanno monitorando la situazione.

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