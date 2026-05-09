Hantavirus ministero Salute | attivati protocolli di sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma ?

Il Ministero della Salute ha avviato protocolli di sorveglianza nei confronti di quattro passeggeri provenienti da un volo della compagnia aerea olandese, con scalo a Roma, su cui si trovava una donna successivamente deceduta a Johannesburg a causa dell’Hantavirus. La misura è stata presa dopo aver identificato il viaggio di queste persone e l’eventuale esposizione al virus. La procedura riguarda persone che sono state a contatto con la donna malata durante il volo o nei giorni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui