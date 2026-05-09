Hantavirus ministero Salute | attivati protocolli di sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma ?
Il Ministero della Salute ha avviato protocolli di sorveglianza nei confronti di quattro passeggeri provenienti da un volo della compagnia aerea olandese, con scalo a Roma, su cui si trovava una donna successivamente deceduta a Johannesburg a causa dell’Hantavirus. La misura è stata presa dopo aver identificato il viaggio di queste persone e l’eventuale esposizione al virus. La procedura riguarda persone che sono state a contatto con la donna malata durante il volo o nei giorni precedenti.
(Adnkronos) – Scattata la sorveglianza del ministero della Salute per Hantanvirus su quattro persone arrivate in Italia dopo aver viaggiato sul volo Klm con scalo a Roma su cui c'era la donna ammalata poi morta a Johannesburg. I quattro si trovano ora in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i. L'articolo Hantavirus, ministero Salute: attivati protocolli di sorveglianza su 4 passeggeri del volo Klm passati per Roma? proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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E’ scattata in Italia la sorveglianza su 4 passeggeri del volo KLM su cui aveva viaggiato una vittima dell’ #Hantavirus. Nessun allarme ma necessita di controlli serrati e tracciamento maniacale di tutti i contatti sotto la regia dell’OMS. Condivisione, collaborazio x.com
Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit