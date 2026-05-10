Hantavirus | isolata una donna a Firenze monitorati i passeggeri
Una donna è risultata infetta da hantavirus a Firenze, portando all'isolamento e al monitoraggio di alcuni passeggeri che avevano viaggiato con lei. Le autorità hanno identificato e stanno seguendo un gruppo di persone che erano a bordo dello stesso volo proveniente da Johannesburg. Le modalità di contagio tra i passeggeri non sono ancora chiare, e le indagini sono in corso per capire come si sia verificato il trasmissione durante il viaggio.
? Domande chiave Chi sono i passeggeri monitorati dopo il volo da Johannesburg?. Come è stato possibile il contagio tra i passeggeri dell'aereo?. Perché i controlli in Sudafrica non hanno rilevato il rischio subito?. Quanto tempo serve per capire se il virus si è diffuso?.? In Breve Monitoraggio di tre passeggeri tra Padova, Napoli e Fiumicino dopo volo KLM del 25 aprile.. Maria Rosaria Campitiello coordina la sorveglianza attiva per tracciare i contatti del virus.. Il virologo Roberto Burioni smentisce il presunto contagio di un'assistente di volo in Svizzera.. Periodo di incubazione del virus stimato fino a 40 giorni per escludere nuovi casi.🔗 Leggi su Ameve.eu
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