Hantavirus | isolata una donna a Firenze monitorati i passeggeri

Una donna è risultata infetta da hantavirus a Firenze, portando all'isolamento e al monitoraggio di alcuni passeggeri che avevano viaggiato con lei. Le autorità hanno identificato e stanno seguendo un gruppo di persone che erano a bordo dello stesso volo proveniente da Johannesburg. Le modalità di contagio tra i passeggeri non sono ancora chiare, e le indagini sono in corso per capire come si sia verificato il trasmissione durante il viaggio.

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? Domande chiave Chi sono i passeggeri monitorati dopo il volo da Johannesburg?. Come è stato possibile il contagio tra i passeggeri dell'aereo?. Perché i controlli in Sudafrica non hanno rilevato il rischio subito?. Quanto tempo serve per capire se il virus si è diffuso?.? In Breve Monitoraggio di tre passeggeri tra Padova, Napoli e Fiumicino dopo volo KLM del 25 aprile.. Maria Rosaria Campitiello coordina la sorveglianza attiva per tracciare i contatti del virus.. Il virologo Roberto Burioni smentisce il presunto contagio di un'assistente di volo in Svizzera.. Periodo di incubazione del virus stimato fino a 40 giorni per escludere nuovi casi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus: isolata una donna a Firenze, monitorati i passeggeri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus: monitorati 4 passeggeri passati da Roma e a contatto con una vittimaAGI - "A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relative al focolaio di Andes Hantavirus collegato alla nave MV... Hantavirus, allerta in Spagna: isolata una donna dopo il volo KLM? Domande chiave Come ha fatto la passeggera a sfuggire ai primi tracciamenti sanitari? Chi sono gli altri passeggeri a rischio identificati tra... Argomenti più discussi: Firenze, una donna è in quarantena per l'Hantavirus: per ora niente isolamento per i contatti; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius; Hantavirus, il virus sulla nave da crociera. Arriva l’allarme OMS: via alle procedure di emergenza; Hantavirus, si rischia una pandemia globale come accaduto col Covid? L'infettivologo Bassetti svela i 3 elementi più preoccupanti.