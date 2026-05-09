Hantavirus allerta in Spagna | isolata una donna dopo il volo KLM

Da ameve.eu 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna è stata isolata una donna dopo aver viaggiato con un volo KLM. La donna è stata posta in isolamento a causa di un sospetto di infezione da hantavirus. Le autorità sanitarie stanno eseguendo controlli sui passeggeri del volo, tra cui quelli tra Alicante e Barcellona, per identificare altri soggetti potenzialmente a rischio. Si sta indagando su come la passeggera abbia evitato i primi controlli sanitari.

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? Domande chiave Come ha fatto la passeggera a sfuggire ai primi tracciamenti sanitari?. Chi sono gli altri passeggeri a rischio identificati tra Alicante e Barcellona?. Perché il cambio di posto sul volo KLM ha complicato le indagini?. Dove si sta dirigendo la nave con i restanti contagiati?.? In Breve Focolaio sulla nave Mv Hondius con 3 decessi e 8 contagiati registrati.. Passeggera olandese deceduta il 26 aprile in un ospedale sudafricano.. Caso sospetto con sintomi compatibili con l'infezione individuato ad Alicante.. Monitoraggio cittadina sudafricana che ha soggiornato una settimana a Barcellona.. Una donna residente in Catalogna è stata identificata dalle autorità sanitarie spagnole come contatto a rischio dopo l’incontro con una passeggera olandese colpita da un focolaio di hantavirus.🔗 Leggi su Ameve.eu

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