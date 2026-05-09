Hantavirus allerta in Spagna | isolata una donna dopo il volo KLM

In Spagna è stata isolata una donna dopo aver viaggiato con un volo KLM. La donna è stata posta in isolamento a causa di un sospetto di infezione da hantavirus. Le autorità sanitarie stanno eseguendo controlli sui passeggeri del volo, tra cui quelli tra Alicante e Barcellona, per identificare altri soggetti potenzialmente a rischio. Si sta indagando su come la passeggera abbia evitato i primi controlli sanitari.

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