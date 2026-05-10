Un’esperta in malattie infettive ha dichiarato che al momento in Italia non c’è rischio di una nuova pandemia legata all’hantavirus. Ha precisato che questa infezione rappresenta un virus diverso dal Covid e che attualmente non ci sono segnali di allarme o di diffusione su larga scala nel paese. La sua analisi si basa sui dati disponibili e sulla situazione attuale delle infezioni.

«Non c'è il rischio di una nuova pandemia, non ci troviamo nella stessa situazione del Covid, attualmente non c'è nessun allarme, è un virus diverso dal Covid seppure più letale ma a basso contagio; la principale trasmissione è attraverso saliva, urina, feci di roditori e solo in piccola parte per via aerea e inter-umana. Il periodo di incubazione è lungo, quindi è giusto consigliare l'isolamento. La contagiosità sembra essere presente solo nei casi sintomatici e in presenza di essi. Attualmente i 4 passeggeri italiani non presentano alcun sintomo». Così Mara Campitiello, medico e capo del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Hantavirus, intervista a Mara Campitiello: «Italia pronta ma non è un altro Covid»

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