Hantavirus Oms | Grave malattia infettiva ma non è il prossimo Covid

L’Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che l’Hantavirus rappresenta una grave malattia infettiva, ma non si prevede che possa causare una pandemia come quella del Covid-19. Secondo l’agenzia, la maggior parte delle persone non sarà esposta al virus, che si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti. La comunicazione mira a rassicurare sull’attuale rischio globale legato a questa malattia.

L’Oms ha chiarito che l’ Hantavirus è una grave malattia infettiva, ma non rappresenta il rischio di una nuova pandemia come il Covi d, sottolineando che la maggior parte della popolazione non sarà esposta. Sulla nave da crociera MV Hondius, oltre ai tre morti, sono stati registrati otto casi sospetti, di cui tre confermati, e le autorità sanitarie stanno monitorando equipaggio e passeggeri. Il virus può causare insufficienza respiratoria acuta e ha un’incubazione fino a sei settimane, rendendo essenziale l’accesso tempestivo alle cure. Intanto emerge che 23 passeggeri erano sbarcati già settimane fa senza controlli sanitari sistematici e senza essere contattati dalle autorità.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hantavirus Is Not Next Covid, WHO Says

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