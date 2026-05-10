Hantavirus il Papa | Grato agli abitanti delle Canarie per aver accolto la nave

Il Papa ha ringraziato gli abitanti delle Isole Canarie per aver accolto la nave da crociera Hondius, che trasportava pazienti affetti da hantavirus. L’attenzione si concentra sulla possibilità di attraccare nelle isole, mentre tra i passeggeri si trovano persone con questa malattia. La nave si trova nelle acque delle Canarie e l’intervento del Papa ha portato a un riconoscimento pubblico dell’accoglienza ricevuta.

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