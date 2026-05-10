Hantavirus il Papa | Grato agli abitanti delle Canarie per aver accolto la nave
Il Papa ha ringraziato gli abitanti delle Isole Canarie per aver accolto la nave da crociera Hondius, che trasportava pazienti affetti da hantavirus. L’attenzione si concentra sulla possibilità di attraccare nelle isole, mentre tra i passeggeri si trovano persone con questa malattia. La nave si trova nelle acque delle Canarie e l’intervento del Papa ha portato a un riconoscimento pubblico dell’accoglienza ricevuta.
“Desidero esprimere la mia gratitudine per l’accoglienza che caratterizza la popolazione delle Isole Canarie, che ha permesso alla nave da crociera Hondius di attraccare con a bordo i pazienti affetti da hantavirus. Sarò lieto di potervi incontrare il mese prossimo durante la mia visita alle isole”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dopo la recita della preghiera del Regina Coeli in piazza San Pietro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it
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