Hantavirus il presidente delle Isole Canarie | I passeggeri della nave dovrebbero sbarcare a Capo Verde

Il presidente delle Isole Canarie ha dichiarato che i passeggeri della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’epidemia di hantavirus, dovrebbero essere rimpatriati a Capo Verde. Secondo le sue parole, non comprende il motivo per cui non siano stati già trasferiti dalle isole capoverdiane. La nave è attualmente sotto osservazione a causa dei casi di hantavirus riscontrati tra i passeggeri.

Il Presidente delle Isole Canarie afferma di non capire perché i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Hondius, al centro di un’epidemia di hantavirus, non vengano rimpatriati dalle Isole di Capo Verde. La nave, partita dall’Argentina il 1° aprile, è rimasta nell’Oceano Atlantico al largo di Capo Verde. È in attesa di salpare per le Isole Canarie spagnole, nonostante l’opposizione dei funzionari locali. Il presidente Fernando Clavijo ha dichiarato ai giornalisti, dopo un incontro con i funzionari dell’Unione Europea a Bruxelles: “Non capiamo ancora perché, se l’intenzione è quella di procedere con un rimpatrio, questo non avvenga nel porto di Praia (capitale di Capo Verde) o all’aeroporto di Praia”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hantavirus, il presidente delle Isole Canarie: "I passeggeri della nave dovrebbero sbarcare a Capo Verde" Notizie correlate Hantavirus crociera, evacuazioni via Capo Verde delle persone sintomatiche e Spagna accoglierà nave alle Canarie(Adnkronos) – "La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario". Hantavirus, presidente delle Canarie si oppone all’attracco della naveIl presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di hantavirus a bordo faccia scalo nell’arcipelago Il Governatore,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Hantavirus, ennesima emergenza sanitaria - e l'Italia si defila da Oms; Hantavirus, Madrid permetterà lo scalo alle Canarie alla nave da crociera colpita dal focolaio; Hantavirus, nave da crociera attraccherà alle Canarie per le cure. Il governatore: Decisione senza criterio; Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie. Hantavirus, il presidente delle Isole Canarie: I passeggeri della nave dovrebbero sbarcare a Capo Verde(LaPresse) Il Presidente delle Isole Canarie afferma di non capire perché i passeggeri a bordo della nave da crociera MV Hondius, al centro ... stream24.ilsole24ore.com La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un’infezione da hantavirusIl ministero della Salute spagnolo ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per far attraccare in una delle isole Canarie, nell’oceano Atlantico, d ... ilpost.it Le Isole Canarie hanno contestato la decisione del governo spagnolo di far attraccare la nave da crociera con un focolaio di Hantavirus. Secondo l'Oms non c'è rischio attivo per la popolazione, ma Las Palmas sostiene di non avere abbastanza informazioni p - facebook.com facebook Il governatore delle isole Canarie Fernando Clavijo rifiuta di accogliere la nave dove si sono verificati casi di hantavirus e chiede una riunione con il premier spagnolo Sanchez. #ANSA x.com