Hantavirus presidente delle Canarie si oppone all’attracco della nave

Il presidente delle Isole Canarie ha dichiarato di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali o richieste da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità riguardo all’attracco di una nave nell’arcipelago. La posizione è stata espressa in seguito alle notizie di un possibile arrivo, senza che siano stati forniti dettagli o indicazioni ufficiali in merito. La questione rimane al momento priva di ulteriori sviluppi ufficiali.

Il presidente delle Canarie ha respinto la possibilità che la nave con casi di hantavirus a bordo faccia scalo nell’arcipelago Il Governatore, Fernando Clavijo ha chiesto una riunione urgente con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, di fronte a una decisione che, a suo giudizio, non risponde ad “alcun criterio tecnico”, né vi sono “informazioni sufficienti per mantenere un messaggio di calma e garantire la sicurezza della popolazione delle Canarie”. Lo riporta El Pais. In alcune dichiarazioni rilasciate all’emittente Onda Cero, Clavijo ha attaccato la “slealtà istituzionale” e la scarsa professionalità dell’esecutivo nazionale...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Spagna, il presidente delle Canarie si oppone all'attracco della nave con casi di hantavirusClavijo ha chiesto una riunione urgente con Pedro Sanchez, di fronte a una decisione che, a suo giudizio, non risponde ad alcun criterio tecnico. tgcom24.mediaset.it

Hantavirus: il governatore delle Canarie rifiuta la naveFernando Clavijo ha chiesto un incontro urgente con il premier Sanchez e continua a opporsi alla decisione sullo sbarco della Mv Hondius ... cdt.ch

In corso di evacuazione tre persone dalla nave Hondius al largo di Capo Verde. Due hanno contratto l'hantavirus e un altro ha avuto un contatto. Saranno sbarcate a Capo Verde, poi in ambulanza verso l'aeroporto. #ANSA - facebook.com facebook

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