Il ministero della Salute italiano ha comunicato di aver avviato una sorveglianza su quattro passeggeri italiani che viaggiavano su un volo della compagnia Klm. Le informazioni raccolte sono state trasmesse alle autorità regionali competenti. Contestualmente, è in corso un monitoraggio riguardo al focolaio di Hantavirus rilevato a bordo di una nave da crociera antartica, diretta verso le Isole Canarie, dove si sta pianificando un’evacuazione sanitaria.

Il ministero della Salute italiano segue con attenzione il focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera antartica MV Hondius, diretta verso le Isole Canarie dove è prevista una complessa operazione di evacuazione sanitaria. Secondo quanto comunicato dalle autorità italiane, non risultano cittadini italiani tra i passeggeri coinvolti, ma il Ministero ha comunque attivato gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera per monitorare l’evoluzione della situazione. È stata attivata la “sorveglianza attiva” su quattro passeggeri che erano a bordo di un volo Klm in coincidenza per Roma sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Mv Hondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell’Hantavirus.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, sorveglianza su quattro passeggeri italiani che erano su volo Klm. Il ministero della Salute: informazioni trasmesse alle Regioni

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit