Iran avvocato italiano bloccato ad Abu Dhabi | E’ un gigantesco gioco dell’oca

Un avvocato italiano si trova bloccato ad Abu Dhabi in una situazione complessa e in continua evoluzione, descritta come un “gigantesco gioco dell’oca”. Le decisioni prese sembrano influenzarsi a vicenda, creando un ambiente in cui ogni mossa può modificare il percorso successivo. La situazione si sviluppa senza sosta, mantenendo incertezza e imprevedibilità.

Un “gigantesco gioco dell’oca” dove ogni decisione presa potrebbe compromettere quella precedente in uno scenario che cambia di continuo. Gaetano Longobardi, avvocato civilista romano rimasto bloccato ad Abu Dhabi, aveva deciso di fermarsi per tre giorni di vacanza dopo una trasferta di lavoro, insieme alla moglie, racconta a LaPresse la situazione in cui si trova da sabato, giorno dell’attacco di Usa e Israele all’Iran. Il professionista preferisce ormai viverla con filosofia anche per sfatare la paura che “è tanta”, specie quando suona l’allarme, “un rumore invasivo” che precede “i boati in cielo“. Longobardi spera di poter rientrare domani in Italia, a Roma o Milano, ma nulla è certo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

