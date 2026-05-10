I medici dell’esercito britannico hanno effettuato un paracadutaggio sull’isola di Tristan da Cunha, situata nell’Atlantico meridionale, per intervenire a seguito di un sospetto caso di hantavirus. L’operazione è avvenuta in un’area remota e difficile da raggiungere, e l’obiettivo è verificare e gestire la possibile presenza del virus. Nessuna altra informazione è stata fornita sui risultati dell’intervento o sulla situazione sanitaria dell’isola.

I medici dell’ esercito britannico si sono lanciati con il paracadute sull ’isola di Tristan da Cunha, nel cuore dell’Atlantico meridionale, per intervenire su un sospetto caso di hantavirus. Il paziente era un passeggero della nave da crociera MV Hondius ed era sbarcato sull’isola il mese scorso. Secondo il ministero della Difesa britannico, una squadra composta da sei paracadutisti e due medici militari è stata trasportata sul territorio da un aereo della Royal Air Force, che ha anche sganciato ossigeno e attrezzature sanitarie. Tristan da Cunha è considerato il territorio abitato più remoto del Regno Unito: l’arcipelago vulcanico si trova a circa 2.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, i medici dell'esercito britannico si lanciano col paracadute su Tristan da Cunha

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