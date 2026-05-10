Ieri mattina intorno alle 11, il Ministero della Salute ha contattato la Regione Toscana per segnalare un caso di Hantavirus. Una donna di Firenze, che si trovava sullo stesso volo di una persona successivamente risultata positiva, si trova in quarantena e ha dichiarato di stare bene, precisando di aver sedeva lontana dalla vittima. La donna è stata messa in isolamento come misura precauzionale.

Firenze, 10 maggio 2026 – L’ allarme è scattato ieri mattina intorno alle 11 quando il Ministero della salute ha contattato la Regione Toscana. La segnalazione indicava, tra i quattro italiani, la presenza di una donna che abita nella nostra regione – e che poi si è scoperto trattarsi di una cittadina di 37 anni domiciliata in città – che avrebbe avuto un contatto ravvicinato e potenzialmente rischioso al momento dell’imbarco, e anche per qualche minuto a bordo, del volo Klm Airlink 4Z 132 da Johannesburg in coincidenza per Roma del 25 aprile. La nave da crociera Mv Hondius dove si è diffuso il virus La crociera sulla nave Mv Hondius dove è iniziato il contagio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, fiorentina in quarantena. Era sullo stesso volo della vittima: “Sto bene, sedeva lontana da me”

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