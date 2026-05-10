Hantavirus e volo KLM l’epidemiologo e i rischi legati ai 4 passeggeri

Quattro persone sono arrivate in Italia con un volo KLM proveniente da Johannesburg, dove una donna era stata ricoverata e successivamente deceduta a causa di un’infezione da hantavirus. La donna ha soggiornato a Johannesburg prima di salire sul volo, e l’arrivo dei passeggeri ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie. Si tratta di un caso che ha attirato l’interesse di esperti e di chi si occupa di salute pubblica.

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