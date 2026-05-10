Hantavirus e volo KLM l’epidemiologo e i rischi legati ai 4 passeggeri
Quattro persone sono arrivate in Italia con un volo KLM proveniente da Johannesburg, dove una donna era stata ricoverata e successivamente deceduta a causa di un’infezione da hantavirus. La donna ha soggiornato a Johannesburg prima di salire sul volo, e l’arrivo dei passeggeri ha suscitato attenzione tra le autorità sanitarie. Si tratta di un caso che ha attirato l’interesse di esperti e di chi si occupa di salute pubblica.
Ha suscitato preoccupazione la notizia dell’ arrivo in Italia di quattro persone con il volo KLM in coincidenza per Roma sul quale era salita, per pochi minuti, la donna ricoverata a Johannesburg per infezione da hantavirus e lì deceduta. Se dal ministero della Salute hanno rintracciato i passeggeri e attivato le regioni coinvolte – Calabria, Campania, Toscana, Veneto – per la messa in campo delle procedure di sorveglianza attiva, assicurano anche che al momento questi ultimi non hanno sintomi. Dal canto suo l’epidemiologo Massimo Ciccozzi è ancor più netto: “Se la hostess di bordo, che è entrata in contatto ravvicinato con la paziente infetta, è negativa, come fanno gli altri passeggeri a essere positivi? Impossibile”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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